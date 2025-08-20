Information und Sensibilisierung

Der Bundesrat ist der Meinung, dass eine Lenkung von Patientenströmen voraussetze, dass die Patientinnen und Patienten eine Alternative zur Notaufnahme haben. Insbesondere zu Randzeiten und an Wochenenden sei der Notfall aber oft der einzige Zugang zu medizinischer Versorgung. Und in ländlichen Gebieten sei es schwierig, einen Termin bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin zu finden.