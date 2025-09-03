Bei der Formulierung des vorgeschlagenen Verfassungsartikels dachte die Koalition für Konzernverantwortung allerdings ursprünglich an die EU-Lieferkettenrichtlinie von 2024. Dies zeigt ein Blick auf die Erläuterungen zum Initiativtext auf ihrer Website. Inzwischen haben sich die EU-Mitgliedstaaten jedoch auf eine deutliche Lockerung der Bestimmungen geeinigt. Darauf bezog sich nun auch der Bundesrat.