Mit dem Schritt setzt die Landesregierung Aufträge des Parlaments um, wie sie mitteilte. Zum einen möchte der Bundesrat die bis 2030 befristeten Betriebsbeiträge an den unbegleiteten kombinierten Verkehr bis 2035 verlängern. Dabei geht es darum, dass Container oder Sattelanhänger auf die Schiene umgeladen und transportiert werden, ohne dass die Zugmaschine mitreist.