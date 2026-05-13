Wie der Bundesrat am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb, unterstützen stimmrechtsberatende Unternehmen Aktionärinnen und Aktionäre bei der Ausübung ihrer Stimmrechte. Sie sprechen gestützt auf die Geschäftsberichte oder Vergütungssysteme der Aktiengesellschaft Empfehlungen aus, wie die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung abstimmen sollen.