Weniger ausländische Gäste

Auch das Argument der vielen ausländischen Gäste mag der Bundesrat nicht zählen lassen. 1996 seien zwei von drei Gästen aus dem Ausland angereist, schreibt er. Nach aktuellen Zahlen von BAK Economics kamen 2023 noch die Hälfte der Hotelgäste aus dem Ausland. Zähle man die Parahotellerie - zum Beispiel Campingplätze oder Gruppenunterkünfte - dazu, seien es noch 45 Prozent Ausländer.