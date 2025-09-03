Ein eigentliches Konjunkturprogramm hält die Landesregierung derzeit aber für nicht nötig. Gesamtwirtschaftlich sei zwar ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum zu erwarten, ein gesamtwirtschaftlicher Einbruch wie etwa in der Corona-Pandemie sei jedoch nicht absehbar, hiess es am Mittwoch erneut. Die Unsicherheit bleibe allerdings gross. Der Bundesrat behält sich nach eigenen Angaben vor, bei Bedarf zusätzliche Massnahmen zu prüfen und umzusetzen.