Die Initiative will in der Bundesverfassung festhalten, dass alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung zulässig sein. Damit wäre auch der Bau von neuen AKW wieder möglich. Der Bundesrat lehne diese Volksinitiative ab, teilte er am Freitag mit. Allerdings wolle er mit dem Gegenvorschlag das Kernenergiegesetz so anpassen, dass neue Kernkraftwerke wieder bewilligt werden können.