Der Bundesrat beantragt ein Ja zur Motion. Eine Senkung der Obergrenze des versicherbaren Lohnes stärke die Systemgerechtigkeit der Sozialversicherungen, schrieb er in seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. Denn damit würden die Steuervorteile für eine Minderheit mit sehr hohen Einkommen begrenzt.