Die Landesregierung liess den Entwurf für das neue Gesetz im Auftrag des Parlaments ausarbeiten, wie sie am Mittwoch mitteilte. Sie will auf ein risikobasiertes Zulassungsverfahren setzen und sie verspricht sich davon weniger Pestizide in der Landwirtschaft sowie gegen Trockenheit widerstandsfähigere Pflanzen.