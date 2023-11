Der Bundesrat will der Initiative keine Änderung der Verfassung oder eines Gesetzes entgegenstellen - über solche Gegenvorschläge hätte das Parlament und allenfalls auch das Volk zu befinden. Er bevorzugt einen Gegenvorschlag in seinem Zuständigkeitsbereich; er will die Höhe der Radio- und Fernsehgebühr weiterhin selbst festlegen.