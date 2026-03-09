Bereits vergangene Woche sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, dass die Systeme stabilisiert werden konnten und Normalität zurückkehre. Die IT-Probleme hatten zur Folge, dass vor rund einem Monat geschätzt 15 Prozent der Januar-Summe nicht an die Empfänger überwiesen werden konnte.