Abhängigkeit verringern

Konkret soll der Bundesrat die Beschaffung, die Errichtung und den Betrieb von Ausrüstungen «im Falle einer Zuspitzung der geopolitischen Lage» verbieten können. Eingreifen will er bei Lieferanten, die als problematisch für die Sicherheit der Schweiz gelten oder die sich im Besitz, unter der Kontrolle oder dem Einfluss eines ausländischen Staates befinden, der ein geopolitisches Risiko für die Schweiz darstellt.