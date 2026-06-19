In der Vernehmlassungsvorlage schlägt der Bundesrat auch vor, ein Anliegen aus dem Vollzug des genannten Gesetzes Rechnung zu tragen. Künftig soll das Gesetz ermöglichen, dass die zuständigen Behörden ein direktes Einsichtsrecht in die Daten des Informationssystems Verkehrszulassung (IVZ) des Bundesamts für Strassen erhalten.