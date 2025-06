Der Bergsturz, der am 28. Mai das Dorf verschüttet hatte, zähle zu den verheerendsten Naturereignissen der Schweiz in den letzten Jahrzehnten. Für den Bundesrat sei klar, dass angesichts der tragischen Ereignisse durch den Bergsturz in Blatten rasch und unbürokratisch Hilfe geleistet werden müsse.