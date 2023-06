Bewilligung vom Kanton

Für Solar- und Windkraftanlagen soll es in den Kantonen neu ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren geben, wie das Amt für Raumentwicklung (ARE) am Donnerstag schrieb. Der Standortkanton allein soll in Zukunft den Bau von Anlagen sowie deren Erweiterungen und Erneuerungen bewilligen.