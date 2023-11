Mehr Umleitungen bei Baustellen

Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Landesregierung zudem angekündigt, sie wolle die LSVA künftig am CO2-Ausstoss der Camions orientieren. Eine entsprechende Vorlage ist in Arbeit. Auch will sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass bei Baustellen entlang der Neat-Zulaufstrecken genügend Umleitungskapazitäten geschaffen werden.