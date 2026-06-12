So sei etwa noch festzulegen, welche Bahnhöfe in der Schweiz genau bedient werden sollen. Da das Vereinigte Königreich nicht Teil des Schengen-Raums ist, seien zudem sowohl bei der Ein- wie auch bei der Ausreise Grenzkontrollen nötig. Bei einer direkten Zugverbindung zwischen der Schweiz und London müssten die Einreisekontrollen bereits auf Schweizer Boden stattfinden.