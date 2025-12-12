Bis Ende Januar soll das Verteidigungsdepartement (VBS) nun «eine interne Priorisierung der Bedürfnisse für die Jahre 2026/2027» vorlegen, wie der Bundesrat weiter schrieb. Wenn diese Fragen geklärt seien, wolle er über die allfällige Beschaffung von weiteren F-35-Jets zur Erreichung der vorgesehenen Anzahl von 36 Kampfflugzeugen befinden. Darüber müsste dann aber erneut das Parlament, und gegebenenfalls auch das Volk, entscheiden.