Auch Mitglieder des Parlaments werden in der kommenden Woche Kontakte in den USA pflegen. Mitglieder der Efta-/EU-Delegation der Schweizer Bundesversammlung werden unter anderem in Washington mit Mitgliedern des US-Kongresses sowie mit einer Vertretung des Büros des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer Gespräche führen. Die Reise dauert von Montag bis Freitag. Um eine Reaktion auf das Urteil des Supreme Courts handelt es sich bei dem USA-Besuch allerdings nicht. Nach Angaben der Bundeskanzlei war die Reise seit langem in Planung.