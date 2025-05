Der Bundesrat will mit einer Revision der Bestimmungen im Versicherungsaufsichtsrecht einen Wettbewerbsnachteil für Schweizer Rückversicherer beheben. Er möchte Vermittler von Rückversicherungsverträgen von der geltenden Registrierungspflicht ausnehmen. Die Landesregierung hat am Mittwoch eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt.