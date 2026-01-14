Die Landesregierung schickte am Mittwoch die Eckwerte für die Unterstützung des Sport-Grossanlasses in die Vernehmlassung, wie sie mitteilte. Eine Haftung des Bundes für allfällige Defizite ist nicht vorgesehen.
(AWP)
Der Bundesrat befürwortet Olympische Winterspiele in der Schweiz im Jahr 2038. Er schlägt vor, dass der Bund die Spiele mit maximal 200 Millionen Franken unterstützt.
