Die Unsicherheit rund um die US-Handelspolitik sei erheblich und es sei nicht klar, wie die gegenwärtigen und künftigen Massnahmen gestaltet würden, schrieb der Bundesrat. Stabile und bessere Handelsbedingungen für Schweizer Unternehmen hätten Priorität für den Bundesrat. Die USA seien einer der wichtigsten Exportmärkte.