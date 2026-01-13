Heute regelt das Gesetz, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Bargeldversorgung gewährleistet und dass der Franken die Schweizer Währung ist. Parlament und Bundesrat wollen diese Formulierungen nun in die Verfassung schreiben. Die Bestimmungen könnten dadurch nur durch eine Volksabstimmung mit Volks- und Ständemehr geändert werden.