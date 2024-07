«Bürger können auf die Bremse treten»

Bundesrat Albert Rösti (SVP) rückte in Kesswil TG am Bodensee die Volksrechte ins Zentrum. Dabei sprach er in seiner Rede von einem «Sonderfall der Freiheit». «Wir stimmen in einem einzigen Jahr mehr ab als die Bürger anderer Länder in ihrem ganzen Leben.» Anderswo würden die Leute auf die Strasse gehen, hier könnten sie zur Urne schreiten.