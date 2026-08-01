Musik an der Bundesratssitzung

Einen typischen Schweizer Entscheidungsprozess verdeutlichte Keller-Sutter anhand des Schweizerpsalms. Das Lied sei zwar bereits im Jahr 1841 entstanden. Lange habe sich jedoch der Bundesrat «nicht als oberste Gesangsbehörde» verstanden. Schliesslich dauerte es 140 Jahre, bis die Landesregierung 1981 den Schweizerpsalm als offizielle Landeshymne erklärte. Vor diesem Entscheid habe sich der Bundesrat bereits 1965 während einer Sitzung verschiedene Kandidaten auf Schallplatte vorspielen lassen.