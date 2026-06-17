«Dass die Schweiz Austragungsort sein kann, ist sicherlich nicht schlecht», sagte Keller-Sutter im Rundschau-Talk von SRF am Mittwoch. Die Schweiz habe seit vielen Jahren ein Schutzmachtmandat, was bedeutet, dass der Informationsaustausch zwischen den USA und dem Iran über die Schweiz läuft. Möglicherweise sei es in Zukunft möglich, weiterhin eine Rolle zu spielen und sich einzubringen.