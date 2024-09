Für den Umweltverband BUND erklärte der Verkehrsexperte Jens Hilgenberg, eine Erhöhung der Abschreibungen für batterieelektrische Dienstwagen in den ersten Jahren könne durchaus sinnvoll sein, um E-Fahrzeuge dann gebraucht in den Markt zu bringen. «Hier bedarf es aber klaren Vorgaben was Preis, Grösse, Energie- und Ressourcenverbrauch betrifft.»