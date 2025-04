Im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nun erwartet sie 0,0 Prozent. Ein Sprecher des geschäftsführenden und scheidenden Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) wollte den Bericht nicht kommentieren. Habeck wird die Frühjahrsprojektion an diesem Donnerstag in Berlin vorstellen.