Der stellvertretende Regierungssprecher sagte, Meloni sei es gelungen, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zu überzeugen, dass es jetzt auf zwei oder drei Wochen auch nicht mehr ankomme, wenn man gut 25 Jahre an diesem Abkommen verhandelt habe. «Für uns ist wichtig: Wir wollen den Abschluss des Mercusor-Abkommens und sind deshalb sehr zufrieden damit, dass das mit diesem Europäischen Rat greifbar und realisierbar geworden ist.» Es gehe jetzt nur noch um den Zeitpunkt.