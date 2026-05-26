Laut dem Urteil des Bundesstrafgerichts endet die Meldepflicht wegen Geldwäschereiverdacht aber bereits, wenn die involvierten Vermögenswerte nicht mehr aufgespürt und eingezogen werden können und nicht erst mit dem Ende der Kontobeziehung. Der grösste Teil der Summe war schon eineinhalb Wochen nach Eintreffen der Gelder auf dem CS-Konto in die Vereinigten Arabischen Emirate weitertransferiert worden.