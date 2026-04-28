Die Verjährungsfrist für die von der Bundesanwaltschaft vorgeworfenen Delikte - insbesondere Geldwäscherei, Korruption und Beteiligung an einer kriminellen Organisation - läuft im Laufe des Jahres 2028 ab. Unter diesen Umständen könne vor Ablauf der Verjährungsfrist kein Urteil gefällt werden, so die Auffassung des Gerichts.