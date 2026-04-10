Anders als vorliegend wurde das Verfahren gegen die UBS als Rechtsnachfolgerin der CS im Fall Bulgaria nicht eingestellt. Auch dort ging es um Geldwäscherei, die aufgrund mangelhafter Organisation bei der CS erst möglich geworden sein soll. Die UBS wurde im März zweitinstanzlich freigesprochen. Die Bank hatte jedoch darauf gepocht, dass das Verfahren eingestellt werden müsse. (Fall. SK.2025.57)