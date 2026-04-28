Das Bundesstrafgericht kam zum Schluss, dass der usbekische Angeklagte angesichts der gegen ihn erlassenen internationalen Haftbefehle nicht nach Bellinzona zu seinem Prozess reisen könne. Theoretisch könnte er zwar von Russland, wo er sich im Exil befinde, in die Schweiz reisen. Allerdings gebe es seit 2022 keine Direktflüge mehr zwischen den beiden Ländern. Auch deute nichts darauf hin, dass diese bald wieder aufgenommen würden - jedenfalls nicht vor Ablauf der Verjährungsfrist im Juni 2027 für die ihm vorgeworfenen Taten.