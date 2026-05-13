Waren im Wert von 75'000 Franken fanden tatsächlich den Weg nach Russland. Für Objekte im Wert von 934'000 Franken machte der Mann Offerten. Zum Kauf durch die Russen kam es wegen der Intervention der Behörden nicht mehr, die dem rund vier Jahre dauernden Treiben 2024 ein Ende setzten.