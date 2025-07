Konkret hat der Verwaltungsratspräsident und CEO in Personalunion über von ihm kontrollierte Gesellschaften, darunter die Blackstone, Käufe und Verkäufe von Aktien der Gesellschaft getätigt, um den Preis zu steigern oder auf dem bestehenden Level zu halten. Die Beteiligungen des CEO an den involvierten Drittfirmen waren nicht bekannt. Dies geht aus zwei am Mittwoch publizierten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts hervor.