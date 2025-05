Rechtswidriges Auszahlungsverbot

Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinem Urteil fest, die gekürzten Vergütungen seien von der Arbeitgeberin verbindlich zugesicherte Ansprüche aus einem arbeitsvertraglichen Verhältnis. Solche Ansprüche seien durch die Eigentumsgarantie geschützt. Die Eigentumsgarantie wiederum sei in der Verfassung gewährleistet. Für schwere Eingriffe in solche Ansprüche sei eine klare und ausdrückliche Grundlage in einem Gesetz notwendig.