Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verhängte in den Jahren 2017 und 2019 Bussen in der Höhe von 196'000 beziehungsweise 168'000 Franken gegen die Swiss. Grund dafür war die Ankunft von fast 150 Personen in Zürich, die nicht über die notwendigen Papiere verfügten. Die Passagiere kamen aus Sao Paulo/Brasilien und den USA.