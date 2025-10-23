Die Finma hatte am Tag nach dem BVGer-Urteil angekündigt, gegen den Teilentscheid Beschwerde beim Bundesgericht einzulegen. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass sie sich bei ihrer Verfügung im März 2023 unter anderem auf die Notverordnung des Bundesrates gestützt habe. Die Abschreibung sei Teil eines Gesamtpakets zur Stabilisierung der Credit Suisse durch eine Fusion mit der UBS gewesen.