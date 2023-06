In seinem Urteil hält das Gericht in St. Gallen fest, die SBB hätten die Entlassung einzig mit dem Schutzmasken-Vorfall begründet. Mehrere Mitarbeitende hätten sich in der Sache gemeldet und unterschiedliche Versionen des Geschehens geliefert. Der Betroffene selbst gab demnach an, die Maske zum Trinken oder für ein Bonbon abgenommen zu haben. Er habe Halsschmerzen gehabt.