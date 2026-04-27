Es geht um Schutzwesten, Uniformen und Nachtsichtgeräte, die am Helm oder an der Waffe montiert sind, sowie Tablets, die Infanteristen bei sich tragen und dadurch einen Überblick über die mutmasslichen feindlichen Positionen haben. Ausserdem ist Software inkludiert, damit die Vorgesetzten einen Echtzeit-Überblick über die Positionen ihrer Soldaten und die Positionen des Gegners haben. Die eigentlichen Waffen sind nicht Teil der Bestellung, die wurden separat geordert, etwa beim Sturmgewehr-Fabrikanten Heckler & Koch.