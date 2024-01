Die Bergbahnen in Graubünden sind mit 20,6 Prozent mehr Ersteintritten bis zum Jahresende 2023 in die Wintersaison gestartet. Damit habe man den zweitbesten Saisonstart in den letzten zehn Jahren erreicht, teilten die Bergbahnen Graubünden am Dienstag mit.

02.01.2024 16:33