Die Solarmodule sollen zwischen den bestehenden Lawinenverbauungen und der Sesselbahn Cal Val - Cuolm Val im Skigebiet Sedrun gebaut werden. Weil die Lawinenverbauungen eher älter seien, hätten die Behörden befürchtet, dass sich mit den Solarmodulen mehr Schnee ablagern und sich so der Druck auf die Schutzverbauungen erhöhen könnte, so Deplazes. Deshalb musste man gewisse Bereiche aussparen und darf nun nur noch am Rand Strom produzieren.