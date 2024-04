Die Bündner Regierung sieht bei der Graubündner Kantonalbank trotz eines entlastenden Prüfberichts zur Kreditvergabe an Signa Handlungsbedarf bei der Governance. Wie sie am Montag mitteilte, geht es der Exekutive insbesondere um die Offenlegungs- und Meldepflichten in der Bank.