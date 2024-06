Die beiden Regierungspräsidenten sprachen am Sonntag in Roveredo GR an einer gemeinsamen Medienkonferenz. «Die Situation vor Ort stimmt mich traurig und mein Mitgefühl gilt den Betroffenen», sagte Parolini. Er sei von den Leistungen der Einsatz- und Hilfskräfte vor Ort, welche hervorragende Arbeiten leisten, beeindruckt. Er hoffe, dass die vermissten Personen baldmöglichst gefunden werden können.