Das regionale Servicezentrum in Sarnia bietet Verkaufs-, Prüf- und Wartungsunterstützung an, wie der Hersteller von Kolbenkompressoren am Freitag mitteilte. Die Anlage in Pottsdown, Pennsylvania, führt umfassende Wartungs-, Reparatur- und Modernisierungslösungen für alle Arten und Marken von Kolbenkompressoren durch.
Zur Stärkung der Präsenz in Nordamerika hat Burckhardt Compression zudem das amerikanische Unternehmen Advanced Compressor Technology (ACT) übernommen, wie bereits im September bekanntgegeben wurde.
cf/uh
(AWP)