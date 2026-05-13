Fornovo Gas mache mit rund 120 Mitarbeitern einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Franken-Bereich, teilte Burckhardt Compression am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Die Profitabilität der 1969 gegründeten Firma sei mit jener von Burckhardt Compression vergleichbar. Der Schweizer Konzern erzielte zuletzt eine Betriebsgewinnmarge (EBIT) von 12,7 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.