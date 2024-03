Beim Kolbenkompressor-Hersteller Burckhardt Compression soll die Amerikanerin Tatiana Gillitzer an der Generalversammlung vom 5. Juli in den Verwaltungsrat einziehen. Dort ersetzt sie Monika Krüsi, die nach 12 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antreten will, wie das Winterthurer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.