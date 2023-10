Die ersten Carl's Jr. Restaurants wurden 1956 von Carl Karcher als kleiner Ableger des 1945 von ihm in Anaheim gegründeten Carl's Drive-In Barbeque eröffnet. Zum Mutterkonzern CKE Restaurants gehören noch weitere Schnellrestaurantketten, darunter Hardee's. Beide sind laut Meldung sowohl in 44 Staaten in den USA als auch international in 38 Ländern mit rund 4000 Restaurants vertreten.