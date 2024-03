Die SVP sah in der angenommenen Vorlage eine Quittung für die Ausgabenpolitik des Bundes. Ihre Basis war in der Frage gespalten. Viele Unterstützer hätten argumentiert, für alles habe der Bund Geld, nur nicht für die eigene Bevölkerung, schrieb die Partei. Die SVP kündigte Widerstand gegen jegliche Mehrbelastung an und forderte Einsparungen im Asylwesen, bei der Entwicklungshilfe und der Hilfe an die Ukraine.