Uneinig sind sich die Demoskopen allerdings, was das Ausmass der Verschiebungen angeht. So sagt das jüngste, am Mittwoch publizierte Wahlbarometer der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG der SVP ein Plus von 2,5 Prozentpunkten voraus, laut der neuesten Tamedia-Umfrage von Anfang Oktober sind es 3,1 Prozentpunkte. Im Gegenzug fällt der Verlust der Grünen im SRG-Wahlbarometer mit 3,5 Prozentpunkten höher aus als in der Tamedia-Umfrage mit 2,7 Prozentpunkten.